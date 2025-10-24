Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:54

Китай ответил Зеленскому на слова о поддержке России в проведении СВО

МИД Китая: Пекин выступает за прекращение огня и мирные переговоры по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай выступает за прекращение огня и мирные переговоры в вопросе конфликта России и Украины, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который недавно объявил, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы и поддерживает ее, передает Newsweek.

По украинскому кризису Китай определяет свою позицию в соответствии с сутью самого вопроса. Мы всегда поддерживаем прекращение огня и мирные переговоры, а наши усилия признаются международным сообществом. Мы продолжим придерживаться позиции мира и диалога, способствовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении дипломатического урегулирования кризиса, — пояснил Го Цзякунь.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай предостерег Соединенные Штаты от вмешательства в партнерство Пекина и Москвы. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество с Россией является суверенным вопросом. Двусторонние связи между двумя странами не представляют угрозы для других государств и не должны становиться предметом внешнего давления, констатировал он.

