24 октября 2025 в 17:48

Общественник раскрыл, каким должен быть ответ России на гибель луганчанина

Общественник Карякин призвал жестко ответить на гибель мужчины от взрыва колонки

Алексей Карякин Алексей Карякин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия должна жестко ответить на гибель жителя Луганска при взрыве музыкальной колонки, из которой доносилась композиция украинской группы «Океан Эльзы», заявил NEWS.ru председатель регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР, участник СВО Герой ЛНР Алексей Карякин. Он выразил уверенность, что российская сторона будет пропорционально отвечать на подобные акции.

Лично я считаю, что украинский режим необходимо признать террористическим со всеми вытекающими последствиями. Подобные трагические события будут происходить с периодичностью в разных местах. И чтобы это исправить, необходимо очень жестко давать ответ, — сказал Карякин.

Общественник призвал обратить внимание на действия Израиля в секторе Газа и брать с него пример для наказания военных преступников. В связи с этим он напомнил известное выражение президента РФ Владимира Путина про террористов и сортир.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Антон Кондратенко связал этот инцидент с идеологией украинских властей. Он напомнил, что солист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук ранее выступал с поддержкой действий киевского режима, а его музыка неоднократно сопровождала подобные провокации.

По мнению Кондратенко, произошедшее демонстрирует «агонию киевского режима» на фоне провалов на фронте. Он уверен, что ответственность за гибель мирного жителя будет установлена будущим трибуналом над представителями украинских властей.

Ранее сообщалось, что житель Луганска, пнувший заминированную колонку, скончался. Его супруга находится в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, но он не пришел в сознание и умер.

