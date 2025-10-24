«Океан Эльзы» устроили теракт в Луганске? Как мужчина погиб из-за колонки

Сегодня, 24 октября, умер от травм мужчина, который накануне пострадал в результате теракта в Луганске. Что об этом известно, какую роль в ЧП сыграла украинская группа «Океан Эльзы», причастны ли участники к организации взрыва?

Что за взрыв произошел в Луганске, причины

Пожилой мужчина, который пострадал в результате взрыва музыкальной колонки в Артемовском районе Луганска, скончался от ран. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11:20 он скончался, не приходя в сознание», — приводит ее слова Telegram-канал правительства ЛНР.

Супруга погибшего остается в госпитале в тяжелом состоянии — она находилась рядом с ним в тот момент, когда произошел взрыв заминированной музыкальной колонки.

Взрыв произошел на улице Черноморской, недалеко от здания городской администрации. По словам очевидцев, мужчина пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв в Луганске признан терактом. Следком ЛНР возбудил несколько уголовных дел, в том числе за незаконное изготовление и перевозку бомбы.

Местные СМИ отмечают, что в пяти метрах от места, где лежала заминированная колонка, находится детская площадка.

«Дед принял на себя удар, спасибо ему за это. А если был бы ребенок?» — пишут в комментариях Telegram.

Что известно о лидере «Океана Эльзы», почему это музыка врагов России

В Telegram назвали теракт в Луганске очень циничным, поскольку жертву спровоцировали с помощью музыки украинской группы «Океан Эльзы». Лидер этой группы Святослав Вакарчук известен как русофоб и сторонник Евромайдана и неоднократно выступал в поддержку ВСУ.

«Кто-то целенаправленно включил там украинскую музыку, зная, что местные не переваривают все, что связано с Украиной. Этот кто-то понимал, что мирняк (а район жилой) отреагирует и захочет выключить колонку, которую заминировали», — прокомментировал автор Telegram-канала «Белорусский силовик».

В соцсетях пишут, что Вакарчук — «явный фашист и суперрусофоб», который до 2020 года был нардепом Верховной рады. Числится с 2022 года в теробороне в звании лейтенанта.

«Может, и лично Вакарчук одобрил теракт? Вполне может быть. Они там такие», — задаются вопросом пользователи Telegram.

Лидер «Океана Эльзы» категорически отверг свою причастность к теракту и заявил, что испытывает «боль и ярость» от того, что его музыка была использована подобным образом.

Читайте также:

Малыша выносили в крови: атака ВСУ на Красногорск 24 октября, подробности

Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы

Горят ТЭЦ, подстанции и нефтебазы: удары по энергетике Украины 24 октября