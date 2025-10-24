Опубликовано видео взрыва колонки в Луганске

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован взрыв музыкальной колонки, кадры публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе». Взрыв произошел после того, как мимо проходящий мужчина пнул устройство, из которого играла песня украинской группы «Океан Эльзы».

На кадрах видно, как люди проходят мимо предмета. Однако позже пара человек останавливаются возле колонки и через несколько секунд происходит мощный взрыв, который сносит обоих людей с ног.

Ранее сообщалось, что житель Луганска, пнувший заминированную колонку, скончался. Его супруга находится в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, но он не пришел в сознание и умер.

Ранее сапер 36-й бригады «Восток» с позывным Блага сообщил, что ВСУ тотально минируют освобожденные территории. В процессе разминирования жилых зданий в Сосновке специалисты часто обнаруживают взрывные устройства, тщательно замаскированные под обычные бытовые предметы. Такие действия направлены на то, чтобы причинить максимальный ущерб гражданскому населению и военнослужащим, когда люди вернутся в свои дома.