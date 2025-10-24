Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:08

Россиянам рассказали, как защитить дачу от злоумышленников зимой

Депутат Чаплин: защиту дачи на зиму следует начать с проверки надежности замков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собираясь уезжать с дачи с наступлением зимнего сезона, важно позаботиться о защите имущества от непрошеных гостей, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что начинать следует с проверки надежности укреплений дома.

Первым делом необходимо проверить надежность всех входных дверей, окон и замков. Я советую установить качественные металлические двери и дополнительные запоры на окна. Хорошим решением будут ставни, которые не только препятствуют проникновению, но и скрывают от посторонних глаз то, что находится внутри помещения, — пояснил он.

Депутат также добавил, что следует провести тщательную уборку участка. Он посоветовал убрать с видных мест ценные вещи, сложить садовый инвентарь и мебель в закрытое помещение и в целом постараться создать впечатление, что за домом присматривают.

Чаплин также рекомендовал уделить особое внимание сигнализациям и видеокамерам. Если установить настоящую камеру нет возможности, преступника может остановить муляж, заверил он. Кроме того, присмотреть за домом могут соседи.

Налаживайте добрососедские отношения. Договоритесь присматривать за участками друг друга. Когда в поселке царит дух взаимовыручки, это создает незримый, но очень эффективный барьер для преступников, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Чаплин заявил, что руководители СНТ не имеют права взимать штрафы с членов товарищества. По его словам, требования о взыскании платежей с дачников могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий.

