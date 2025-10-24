Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:09

Экс-главком НАТО назвал три возможных гарантии безопасности для Украины

Джеймс Ставридис Джеймс Ставридис Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS/Global Look Press

Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может включать трехкомпонентную систему гарантий безопасности, заявил бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. По его мнению, они должны предоставлены в трех сферах — в море, в небе и на суше.

Имеет смысл рассматривать три сферы военных действий: море, воздух и суша. Начнем со стратегически важного побережья Черного моря. Украина должна получить гарантии того, что российский Черноморский флот не будет пытаться блокировать ее торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений, — написал Ставридис.

В воздушной сфере эксперт предлагает создать бесполетную зону над территорией Украины с привлечением сил НАТО и украинских ВВС, дополнив оборону крылатыми ракетами большой дальности типа Tomahawk. Наземный компонент, по его оценке, требует наибольшей политической проработки — Ставридис допускает размещение на Украине контингента НАТО численностью до 10 тыс. военнослужащих под национальными флагами, что может быть представлено как «коалиция добровольного согласия».

Ранее американские СМИ сообщали, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения официальных переговоров. Отмечалось, что его визит состоялся вскоре после объявления администрацией президента США Дональда Трампа новых санкций против РФ.

