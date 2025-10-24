«Сердце уничтожено»: электронная сигарета взорвалась во рту у рыбака В Таиланде рыбак погиб из-за взрыва электронной сигареты во рту

В Таиланде рыбак погиб в результате взрыва электронной сигареты прямо у него во рту, сообщает The Thaiger. Трагический инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху, тело 47-летнего мужчины с тяжелыми травмами обнаружили на берегу канала.

Пулевых ранений не было, только осколки электронной сигареты. Сердце и легкие были просто уничтожены, — заявил представитель полиции.

Как отмечает издание, это первый случай смерти в Таиланде, вызванный взрывом аккумулятора вейпа. Следователи предполагают, что причиной стала некачественная или поддельная батарея, и призвали рассматривать трагедию как серьезное предупреждение об опасности таких устройств.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о сохранении актуальности проблемы использования вейпов в России. Парламентарий отметил, что основными потребителями данной продукции являются молодые граждане, включая несовершеннолетних.

До этого первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и замруководителя фракции Елена Драпеко направили обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Они предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов. По словам Гусева, необходимо защитить граждан от опасных веществ.