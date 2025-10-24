Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:42

Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд приговорил 20-летнюю курьера мошенников к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет Мойка78 со ссылкой на городскую прокуратуру. Уроженка Краснодарского края обманным способом получила 1,8 млн рублей от четырех пенсионеров.

По данным следствия, осенью 2024 года телефонные мошенники убедили четырех пожилых людей отдать деньги их доверенному лицу. Злоумышленники пообещали им, что зачислят полученные средства на якобы безопасный счет.

Осужденная забирала деньги у пенсионеров около их домов. Адреса ей предварительно передавали сообщники. Теперь девушка обязана полностью возместить ущерб всем потерпевшим.

Ранее в Санкт-Петербурге на пять лет осудили россиянина за хищение 4,2 млн рублей у трех горожан. Мужчина работал курьером у мошенников.

мошенники
дропперы
пенсионеры
Санкт-Петербург
