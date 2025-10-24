В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России по видеосвязи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, заседание пройдет в течение дня.

Путин в течение дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции, — сказал Песков.

Ранее Путин поставил под сомнение мотивацию советников американской администрации, предлагающих ввести ограничения на российскую нефть. Глава государства предупредил, что подобные действия приведут к резкому росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива в США.

Кроме того, президент РФ заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. По его словам, диалог всегда лучше, чем конфронтация.

До этого стало известно, что в ходе разговора Путина и президента США Дональда Трампа обсуждалось влияние поставок российской нефти на мировые цены. Лидер РФ сообщил о содержании своего разговора с главой Белого дома и заявил о риске роста стоимости жидких углеводородов после заседания съезда Русского географического общества.