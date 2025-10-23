Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом Путин: в разговоре с Трампом обсуждалось влияние нефти из России на цены в мире

В ходе разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа обсуждалось влияние поставок российской нефти на мировые цены. Сам лидер РФ сообщил о содержании своего разговора с главой Белого дома и заявил о риске роста стоимости жидких углеводородов во время общения с журналистами после заседания съезда Русского географического общества, трансляцию которого вел Кремль.

Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США — не исключение, — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин сказал, что Российская Федерация и Саудовская Аравия занимают особое положение на мировом энергетическом рынке, Он объяснил это тем, что объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в этих странах превышают внутреннее потребление.

Российская Федерация и Саудовская Аравия, они больше продают нефти и нефтепродуктов, — указал лидер РФ.

Владимир Путин также обратил внимание на сформировавшийся глобальный энергетический баланс, нарушение которого противоречит интересам самих инициаторов таких изменений. Он пояснил, что процесс замещения российской нефти на международном рынке требует значительного времени.

Вместе с этим Путин заявил, что запрет на поставки российских унитазов дорого обойдется странам Европейского союза. Он в ироничной форме высказался о новых ограничительных мерах, направленных против товаров из Российской Федерации.