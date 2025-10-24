Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:53

Пьяный отец во сне задушил свою маленькую дочь

Mash на Мойке: в Мурино после застолья мужчина задушил свою дочь во сне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Мурино отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время сна задушил свою пятимесячную дочь, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент случился после домашнего застолья, на котором родители распивали спиртные напитки.

По информации канала, 29-летний отец и 27-летняя мать девочки начали «празднование» с раннего утра. К вечеру они оба уже находились в состоянии опьянения. Мужчина уложил ребенка спать рядом с собой, но случайно положил руку ей на лицо, заблокировав доступ к кислороду. Проснувшись утром, он обнаружил тело девочки.

Правоохранительные органы задержали обоих родителей и передали материалы дела в соответствующие инстанции. В отношении матери был составлен протокол о невыполнении родительских обязанностей. Вопрос о дальнейшей судьбе отца остается открытым, и ему может быть предъявлено уголовное обвинение.

Ранее в Свердловской области женщину обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери. Она задушила ребенка из-за сильного плача, после чего покинула квартиру, но была задержана.

Ленинградская область
дети
родители
смерти
