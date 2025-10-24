Пьяный отец во сне задушил свою маленькую дочь Mash на Мойке: в Мурино после застолья мужчина задушил свою дочь во сне

В Мурино отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время сна задушил свою пятимесячную дочь, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент случился после домашнего застолья, на котором родители распивали спиртные напитки.

По информации канала, 29-летний отец и 27-летняя мать девочки начали «празднование» с раннего утра. К вечеру они оба уже находились в состоянии опьянения. Мужчина уложил ребенка спать рядом с собой, но случайно положил руку ей на лицо, заблокировав доступ к кислороду. Проснувшись утром, он обнаружил тело девочки.

Правоохранительные органы задержали обоих родителей и передали материалы дела в соответствующие инстанции. В отношении матери был составлен протокол о невыполнении родительских обязанностей. Вопрос о дальнейшей судьбе отца остается открытым, и ему может быть предъявлено уголовное обвинение.

