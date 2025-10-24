На Мелони стали давить ради участия в военной поддержке Украины La Stampa: Трамп и Рютте давят на Мелони для участия в военной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте давят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони с целью привлечь Рим к программе военной помощи Украине Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники. В настоящее время Италия отвергает участие в инициативе.

Как отметила газета, за привлечение Рима к программе больше всех выступал Рютте. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали с Мелони эту инициативу. При этом журналисты добавили, что премьер Италии проявляет нерешительность из-за того, что союзники и оппозиционеры могут обвинить ее в излишней помощи другим странам вместо уделения внимания проблемам республики.

Ранее Мелони заявила, что Рим не намерен направлять военный контингент на Украину. Она отметила, что власти страны готовы содействовать возможному перемирию через участие в миссиях по мониторингу и обучению военных ВСУ за пределами украинской территории.

До этого газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в затруднительном положении по вопросу отправки войск на Украину. По его словам, страны ожидали ясной позиции США.