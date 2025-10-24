Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:13

На Мелони стали давить ради участия в военной поддержке Украины

La Stampa: Трамп и Рютте давят на Мелони для участия в военной поддержке Украины

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте давят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони с целью привлечь Рим к программе военной помощи Украине Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники. В настоящее время Италия отвергает участие в инициативе.

Как отметила газета, за привлечение Рима к программе больше всех выступал Рютте. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали с Мелони эту инициативу. При этом журналисты добавили, что премьер Италии проявляет нерешительность из-за того, что союзники и оппозиционеры могут обвинить ее в излишней помощи другим странам вместо уделения внимания проблемам республики.

Ранее Мелони заявила, что Рим не намерен направлять военный контингент на Украину. Она отметила, что власти страны готовы содействовать возможному перемирию через участие в миссиях по мониторингу и обучению военных ВСУ за пределами украинской территории.

До этого газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в затруднительном положении по вопросу отправки войск на Украину. По его словам, страны ожидали ясной позиции США.

США
Дональд Трамп
Италия
НАТО
Украина
Марк Рютте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз уличили в разработке новых санкций против ЛУКОЙЛа
Как выбрать металлоконструкции: на что обратить внимание при заказе?
В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине
В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.