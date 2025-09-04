Италия приняла решение по вопросу отправки войск на Украину Премьер Италии Мелони отказалась отправлять войска на Украину

Рим не намерен направлять военный контингент на Украину, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая по видеосвязи на встрече лидеров стран «коалиции желающих». Власти страны готовы содействовать возможному перемирию через участие в миссиях по мониторингу и обучению военных ВСУ за пределами украинской территории, передает Il fatto Quotidiano.

Премьер-министр Мелони подтвердила, что Италия не будет отправлять войска на Украину, но готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины, — говорится в сообщении.

Ранее газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в затруднительном положении по вопросу отправки войск на Украину. По его словам, страны ожидают ясной позиции США.

Кроме того, в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что «коалиция желающих» на онлайн-встрече заявила о готовности поставлять Украине ракеты большой дальности. Глава британского правительства положительно оценил инициативу союзников, направленную на усиление оборонного потенциала Киева.