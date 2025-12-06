ТИЭФ'25
Ужин в стиле мафиозного дона — готовлю пасту по-сицилийски с ветчиной и оливками: до безобразия просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт перенесет вас на солнечную Сицилию! Сочетание нежных сливок, пикантных оливок и ароматной ветчины создает тот самый вкус, который я попробовал в маленьком ресторанчике Палермо.

200 г ветчины нарезаю тонкими полосками и обжариваю на 2 ст. л. оливкового масла до легкой корочки. Добавляю 100 г измельченных оливок без косточек и томлю 2 минуты. Вливаю 200 мл густых сливок, добавляю щепотку мускатного ореха и 1 ч. л. сушеного базилика. Тем временем отвариваю 400 г пасты до состояния аль денте. Соединяю пасту с соусом, прогреваю на медленном огне 1 минуту. Подаю сразу, посыпав 30 г тертого пармезана и свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

