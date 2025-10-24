В Колумбии заявили о дружбе Трампа с наркоторговцами

Некоторые колумбийские наркоторговцы проживают в США и дружат с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро. По его словам, которые приводит телеканал Noticias Caracol, таких дилеров можно найти в Майами и Нью-Йорке, они занимаются лоббистской деятельностью.

Колумбийские ультраправые живут в Майами <…> и преследуют определенную цель. Она заключается в использовании Трампа, дружбы с ним, — сказал Петро.

Ранее Колумбия отозвала своего посла в США для консультаций из-за угрозы Трампа применить силу против Боготы. Американский лидер выступил с заявлением, из-за того что республика недостаточно активно борется с производством наркотиков.

До этого Трамп сообщил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. Он заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется Петро. Также республиканец пообещал лишить государство всех выплат со стороны Вашингтона.

18 октября глава Белого дома рассказал, что американские военные нанесли удар по «большой подводной лодке с наркотиками», которая направлялась в США. Так он объяснил нападение на судно Венесуэлы.