14 ноября 2025 в 18:11

США решили ударить боевыми роботами по наркокартелям

Miami Herald: США задействуют роботов для борьбы с наркокартелями

Соединенные Штаты начинают масштабную военную и разведывательную операцию в Западном полушарии с применением новых роботизированных систем для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, сообщает издание Miami Herald. В рамках кампании будут задействованы передовые воздушные и морские беспилотные аппараты, направленные на противодействие наркотрафику в регионе.

По данным ВМС США, операция предусматривает развертывание комплекса роботизированных средств, включая длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотники вертикального взлета для воздушного наблюдения. Эти системы будут взаимодействовать с кораблями береговой охраны и передавать разведданные в центры управления 4-го флота и Объединенной межведомственной группы «Юг», координирующей региональные антинаркотические операции.

Ранее китайская компания UBTECH Robotics сообщила о старте массовых поставок промышленных гуманоидных роботов. Техника будет направлена на предприятия крупных производителей, включая концерны BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng и Foxconn.

Кроме того, китайские пожарные начали применять наземных роботов-собак для борьбы с лесными пожарами. Данные устройства способны доставлять пожарные рукава в труднодоступные и опасные зоны, включая участки с сильным задымлением и потенциальной угрозой обрушений.

