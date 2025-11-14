США решили ударить боевыми роботами по наркокартелям Miami Herald: США задействуют роботов для борьбы с наркокартелями

Соединенные Штаты начинают масштабную военную и разведывательную операцию в Западном полушарии с применением новых роботизированных систем для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, сообщает издание Miami Herald. В рамках кампании будут задействованы передовые воздушные и морские беспилотные аппараты, направленные на противодействие наркотрафику в регионе.

По данным ВМС США, операция предусматривает развертывание комплекса роботизированных средств, включая длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотники вертикального взлета для воздушного наблюдения. Эти системы будут взаимодействовать с кораблями береговой охраны и передавать разведданные в центры управления 4-го флота и Объединенной межведомственной группы «Юг», координирующей региональные антинаркотические операции.

