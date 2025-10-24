Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:25

Каннеллони с двойной начинкой: мясной фарш под сырной корочкой — семейный ужин по-итальянски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт каннеллони превращает обычный ужин в праздник итальянской кухни. Трубочки пасты с ароматной мясной начинкой, покрытые нежным белым соусом и золотистой сырной корочкой, создают гармонию вкусов. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно нежным.

Готовлю я так: отвариваю 24 трубочки каннеллони 4 минуты (они дойдут до готовности в духовке), остужаю и разрезаю пополам — так их удобнее начинять. Для мясного соуса обжариваю измельченный лук, добавляю 1 кг фарша и готовлю до румяности. Вливаю 750 мл томатного соуса, добавляю чеснок, базилик, соль и перец, томлю 15 минут. Аккуратно наполняю трубочки мясной начинкой и выкладываю в форму. Для белого соуса смешиваю 1,5 стакана холодного молока с 2 столовыми ложками муки и масла, варю до загустения, постоянно помешивая. Заливаю каннеллони соусом, посыпаю смесью моцареллы и пармезана (по 300 г) и запекаю 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

