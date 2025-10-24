Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:08

В Кремле оценили новые данные о доверии россиян Путину

Песков: данные ВЦИОМ о доверии россиян Путину являются говорящими

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые продемонстрировали доверие россиян президенту РФ Владимиру Путину на уровне 77,8%, а российским войскам — на уровне 80%, являются говорящими показателями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передают «Известия», они показывают консолидацию общества.

Это самостоятельные показатели, которые самостоятельно меряются, и они действительно сейчас очень высокие. Они [отображают] консолидацию общества вокруг президента и вооруженных сил, которые выполняют задачи в рамках СВО. Конечно же, это такие говорящие показатели, — сказал Песков.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым почти половина российских граждан склонна доверять большинству людей. При этом исследование выявило снижение общего уровня доверия за последние пять лет, особенно среди молодежи. Опрос также выявил гендерное различие в самооценке: женщины чаще мужчин считают себя доверчивыми (59% против 51%).

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ВЦИОМ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Боня похвасталась дорогим украшением
Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол
Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас
Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.