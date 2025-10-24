В Кремле оценили новые данные о доверии россиян Путину

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые продемонстрировали доверие россиян президенту РФ Владимиру Путину на уровне 77,8%, а российским войскам — на уровне 80%, являются говорящими показателями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передают «Известия», они показывают консолидацию общества.

Это самостоятельные показатели, которые самостоятельно меряются, и они действительно сейчас очень высокие. Они [отображают] консолидацию общества вокруг президента и вооруженных сил, которые выполняют задачи в рамках СВО. Конечно же, это такие говорящие показатели, — сказал Песков.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым почти половина российских граждан склонна доверять большинству людей. При этом исследование выявило снижение общего уровня доверия за последние пять лет, особенно среди молодежи. Опрос также выявил гендерное различие в самооценке: женщины чаще мужчин считают себя доверчивыми (59% против 51%).