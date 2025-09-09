Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:50

Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми

ВЦИОМ: 56% граждан России считают себя доверчивыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина граждан России склонна доверять большинству людей, свидетельствуют данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом более половины респондентов (56%) лично относят себя к категории доверчивых людей.

Согласно исследованию, за последние пять лет общий уровень доверия в обществе продемонстрировал отрицательную динамику. Наиболее заметно этот тренд проявился в молодежной среде, где неготовность доверять другим преобладает над готовностью.

В поколениях цифры и миллениалов преобладает неготовность доверять другим, в более старших поколениях, напротив, доминирует готовность доверять, — отмечают аналитики ВЦИОМ.

Опрос также выявил гендерное различие в самооценке: женщины чаще мужчин считают себя доверчивыми (59% против 51%). При этом россияне склонны считать доверчивыми себя и общество в целом, но менее высоко оценивают этот показатель у своего ближайшего окружения.

Всероссийский опрос был проведен 27 июля 2025 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин (20%) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с такой женщиной. Большинство российских женщин (65%) также выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом, лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений.

Россия
опросы
ВЦИОМ
доверие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.