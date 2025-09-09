Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми

Почти половина граждан России склонна доверять большинству людей, свидетельствуют данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом более половины респондентов (56%) лично относят себя к категории доверчивых людей.

Согласно исследованию, за последние пять лет общий уровень доверия в обществе продемонстрировал отрицательную динамику. Наиболее заметно этот тренд проявился в молодежной среде, где неготовность доверять другим преобладает над готовностью.

В поколениях цифры и миллениалов преобладает неготовность доверять другим, в более старших поколениях, напротив, доминирует готовность доверять, — отмечают аналитики ВЦИОМ.

Опрос также выявил гендерное различие в самооценке: женщины чаще мужчин считают себя доверчивыми (59% против 51%). При этом россияне склонны считать доверчивыми себя и общество в целом, но менее высоко оценивают этот показатель у своего ближайшего окружения.

Всероссийский опрос был проведен 27 июля 2025 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин (20%) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с такой женщиной. Большинство российских женщин (65%) также выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом, лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений.