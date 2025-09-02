Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 11:32

Каждый пятый россиянин оказался не готов к женщине с большим доходом

ВЦИОМ: 20% россиян не готовы к отношениям с женщинами с более высоким доходом

Каждый пятый россиянин (20% опрошенных) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом, говорится в опросе ВЦИОМ. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше.

Большинство российских женщин (65%) выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом. Лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений. На вопрос «почему вы готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше» 26% участниц исследования ответили, что деньги не главное. 19% опрошенных готовы принять мужчину, у которого более низкий доход, ради любви.

Среди тех, кто не готов начинать отношения с россиянами с меньшим заработком, 30% респонденток считают, что представитель сильного пола должен зарабатывать и содержать семью. При этом 28% опрошенных сами мало зарабатывают и боятся, что не будет хватать на жизнь.

Мужчины в ответ на вопрос, почему они готовы начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше, объяснили, что им неважно, кто сколько получает. Почти четверть опрошенных (24%) указали на важность чувств.

Ранее более 60% граждан РФ отметили усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. По данным ВЦИОМ, показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

