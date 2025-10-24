Взрыв БПЛА в доме Красногорска, мальчик в крови: ВСУ атакуют РФ 24 октября

Минувшей ночью над Россией уничтожили 111 украинских беспилотников. Дрон влетел в квартиру многоэтажки в подмосковном Красногорске. В Белгородской области в результате обстрелов пострадали более 20 человек. Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Какие регионы России пытались атаковать украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над Ростовской и Брянской областями соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской.

По информации ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь БПЛА над Белгородской областью и Республикой Крым, пять — над Тульской областью. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской областями. По одному БПЛА ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом, а также над акваторией Азовского моря.

Утром 24 октября за час над регионами России сбили 25 дронов ВСУ, отметили в Минобороны. 11 БПЛА перехватили над Брянской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Тульской областью, четыре — над Калужской, три — над Тверской и один — над Новгородской.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара, Калуги, а также в столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковский.

Аэропорт Пашковский, Краснодар Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Как БПЛА ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Красногорске

Утром 24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске украинский БПЛА атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. По его информации, пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.

«Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок», — написал Воробьев.

Глава региона отметил, что троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а ребенка — в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени. Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших окажут всю необходимую поддержку.

Позднее в Сети появилось видео с последствиями взрыва беспилотника ВСУ в Красногорске. Ударной волной повредило стекла по меньшей мере в пяти квартирах, а часть стены выбило наружу.

На кадрах видны зияющие провалы на месте окон и балкона на 14-м этаже. Взрывной волной не только разбило стекла, но и полностью снесло оконные рамы. Двор усыпан осколками фасада и стекла.

Как сообщил источник в экстренных службах, пожара в ЖК «Изумрудные холмы», который атаковал дрон, не произошло.

Все пятеро пострадавших находятся в сознании, рассказал глава городского округа Дмитрий Волков. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мать с ребенком пострадали сильнее всего, рассказала NEWS.ru очевидица событий. По ее словам, налет произошел в 04:07. Она отметила, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Пострадавший мальчик был залит кровью, его вынесли на руках из поврежденной квартиры.

«Живу в этом доме [куда прилетел дрон ВСУ], к счастью, в другом подъезде. Я проснулась в 04:07 утра от ужасного грохота. Посмотрела на улицу, увидела выбитые окна и дым. Но пожара не было. Сразу поняла, что влетел дрон. Людей начали эвакуировать, нескольких вынесли на носилках», — пояснила очевидица.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва/РИА Новости

Она отметила, что несколько жильцов получили легкие травмы. По словам женщины, спасательные работы продолжались около полутора часов, после чего люди начали расходиться.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области пострадал 21 человек в результате атак ВСУ, которые произошли 23 октября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди них есть трое детей. Глава региона добавил, что две пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии, в случае необходимости их могут перевезти в Москву.

«Тяжелый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей», — написал Гладков.



Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Два человека погибли под Херсоном в результате атаки ВСУ на жилой сектор

Два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Раденске в доме были выбиты стекла и посечен фасад. В Горностаевке около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции.

«В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей», — написал Сальдо.



Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

