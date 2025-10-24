Как в детстве — классический салат из печени трески

Салат из печени трески — легкое и питательное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Если хотите сделать классическую версию блюда более интересной, попробуйте подать салат в тарталетках.
Ингредиенты
- Печень трески в банке — 1 шт.
- Крупные вареные яйца — 2 шт.
- Головка лука — 1 шт.
- Уксус — 15 г
- Сыр — 90 г
- Майонез — 60 г
- Черный перец — 1/3 чайной ложки
Способ приготовления
- Лук необходимо измельчить на мелкие кусочки и полить уксусом. Оставить на 8 минут.
- Сыр трем на мелкой терке.
- В салатницу с нарезанной вилкой печенью трески кладем сыр, лук и яйца, предварительно порезанные на кубики. После этого добавляем майонез.
- Готовое блюдо заправляем свежемолотым перцем. При желании салат можно посолить.
