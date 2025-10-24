Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:16

Как в детстве — классический салат из печени трески

Салат из печени трески Салат из печени трески Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из печени трески — легкое и питательное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Если хотите сделать классическую версию блюда более интересной, попробуйте подать салат в тарталетках.

Ингредиенты

  • Печень трески в банке — 1 шт.
  • Крупные вареные яйца — 2 шт.
  • Головка лука — 1 шт.
  • Уксус — 15 г
  • Сыр — 90 г
  • Майонез — 60 г
  • Черный перец — 1/3 чайной ложки

Способ приготовления

  1. Лук необходимо измельчить на мелкие кусочки и полить уксусом. Оставить на 8 минут.
  2. Сыр трем на мелкой терке.
  3. В салатницу с нарезанной вилкой печенью трески кладем сыр, лук и яйца, предварительно порезанные на кубики. После этого добавляем майонез.
  4. Готовое блюдо заправляем свежемолотым перцем. При желании салат можно посолить.

Также советуем приготовить слоеную самсу в домашних условиях.

Виктория Семёнова
В. Семёнова
