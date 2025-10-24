Как в детстве — классический салат из печени трески

Салат из печени трески — легкое и питательное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Если хотите сделать классическую версию блюда более интересной, попробуйте подать салат в тарталетках.

Ингредиенты

Печень трески в банке — 1 шт.

Крупные вареные яйца — 2 шт.

Головка лука — 1 шт.

Уксус — 15 г

Сыр — 90 г

Майонез — 60 г

Черный перец — 1/3 чайной ложки

Способ приготовления

Лук необходимо измельчить на мелкие кусочки и полить уксусом. Оставить на 8 минут. Сыр трем на мелкой терке. В салатницу с нарезанной вилкой печенью трески кладем сыр, лук и яйца, предварительно порезанные на кубики. После этого добавляем майонез. Готовое блюдо заправляем свежемолотым перцем. При желании салат можно посолить.

