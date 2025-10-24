Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:13

Пирог с курицей, картофелем и грибами в сливочном соусе — пошаговый рецепт

Пирог с курицей, картофелем и грибами в сливочном соусе — пошаговый рецепт

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сытное и ароматное блюдо с минимальными усилиями. Сливочная начинка, хрустящее тесто и простота приготовления делают его отличным выбором для семейного ужина или уютного вечера с друзьями!

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 300 г
  • Сливочное масло (холодное) — 150 г
  • Сметана — 3 ст. ложки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка

Для начинки:

  • Куриное филе — 300 г
  • Картофель — 2 средние шт.
  • Грибы (шампиньоны или белые) — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки (жирность 20%) — 150 мл
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Сливочное масло — 1 ст. ложка
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Петрушка или укроп — по желанию

Пирог с курицей, картофелем и грибами в сливочном соусе — пошаговый рецепт

Пошаговый рецепт

  1. Просейте муку и немного посолите ее. Нарежьте холодное сливочное масло и добавьте к муке, а потом перетрите руками, чтобы сформировалась крошка. Добавьте яйцо и сметану, замешайте тесто. Оно должно быть мягким и однородным, но не липнуть к рукам. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку или пакет и поставьте в холодильнике на полчаса. Охлаждение сделает тесто более хрустящим после выпекания.
  2. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками, посолите и поперчите. Промойте и нарежьте грибы пластинками. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и испарения лишней жидкости. Добавьте немного сливочного масла, чтобы придать грибам дополнительный аромат. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. Добавьте курицу к луку и обжаривайте до готовности, пока филе не побелеет.
  3. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или кубиками, слегка подсолите и обжарьте на отдельной сковороде до полуготовности. Влейте сливки к курице и грибам, посолите, поперчите и тушите 2–3 минуты на слабом огне. Добавьте нарезанную зелень (по желанию).
  4. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте в круг толщиной около 0,5 см. Выложите его в смазанную форму, формируя бортики, чтобы начинка не вытекала. Равномерно распределите картофель по дну формы, затем выложите слой курицы с грибами в сливочном соусе.
  5. Закройте пирог тонким слоем теста или сделайте решетку сверху для украшения. По желанию смажьте верх взбитым яйцом для красивой золотистой корочки. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 35–40 минут до золотистой корочки.
  6. Перед подачей дайте пирогу чуть-чуть остыть, чтобы начинка «схватилась» и стала еще более насыщенной. Подавайте с зеленью. По желанию можно добавить сметану или салат из овощей.

Советы и секреты для идеального пирога

  • Чтобы картофель не оставался сырым, слегка обжарьте его перед добавлением в пирог — это также добавит аромата.
  • Если хотите более хрустящее тесто, используйте 1–2 ст. ложки холодной воды вместо сметаны.
  • Свежий укроп или петрушка придадут блюду легкость и аромат, гармонично дополняя начинку.

Ранее мы поделились простым рецептом оладий из кабачков с сыром и йогуртовым соусом.

