Этот пирог — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сытное и ароматное блюдо с минимальными усилиями. Сливочная начинка, хрустящее тесто и простота приготовления делают его отличным выбором для семейного ужина или уютного вечера с друзьями!
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 300 г
- Сливочное масло (холодное) — 150 г
- Сметана — 3 ст. ложки
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — щепотка
Для начинки:
- Куриное филе — 300 г
- Картофель — 2 средние шт.
- Грибы (шампиньоны или белые) — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Сливки (жирность 20%) — 150 мл
- Растительное масло — 1 ст. ложка
- Сливочное масло — 1 ст. ложка
- Соль, черный перец — по вкусу
- Петрушка или укроп — по желанию
Пирог с курицей, картофелем и грибами в сливочном соусе — пошаговый рецепт
Пошаговый рецепт
- Просейте муку и немного посолите ее. Нарежьте холодное сливочное масло и добавьте к муке, а потом перетрите руками, чтобы сформировалась крошка. Добавьте яйцо и сметану, замешайте тесто. Оно должно быть мягким и однородным, но не липнуть к рукам. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку или пакет и поставьте в холодильнике на полчаса. Охлаждение сделает тесто более хрустящим после выпекания.
- Нарежьте куриное филе небольшими кубиками, посолите и поперчите. Промойте и нарежьте грибы пластинками. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и испарения лишней жидкости. Добавьте немного сливочного масла, чтобы придать грибам дополнительный аромат. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. Добавьте курицу к луку и обжаривайте до готовности, пока филе не побелеет.
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или кубиками, слегка подсолите и обжарьте на отдельной сковороде до полуготовности. Влейте сливки к курице и грибам, посолите, поперчите и тушите 2–3 минуты на слабом огне. Добавьте нарезанную зелень (по желанию).
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте в круг толщиной около 0,5 см. Выложите его в смазанную форму, формируя бортики, чтобы начинка не вытекала. Равномерно распределите картофель по дну формы, затем выложите слой курицы с грибами в сливочном соусе.
- Закройте пирог тонким слоем теста или сделайте решетку сверху для украшения. По желанию смажьте верх взбитым яйцом для красивой золотистой корочки. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 35–40 минут до золотистой корочки.
- Перед подачей дайте пирогу чуть-чуть остыть, чтобы начинка «схватилась» и стала еще более насыщенной. Подавайте с зеленью. По желанию можно добавить сметану или салат из овощей.
Советы и секреты для идеального пирога
- Чтобы картофель не оставался сырым, слегка обжарьте его перед добавлением в пирог — это также добавит аромата.
- Если хотите более хрустящее тесто, используйте 1–2 ст. ложки холодной воды вместо сметаны.
- Свежий укроп или петрушка придадут блюду легкость и аромат, гармонично дополняя начинку.
Ранее мы поделились простым рецептом оладий из кабачков с сыром и йогуртовым соусом.