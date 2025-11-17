В России разработали обувь для реабилитации после инсульта

Специалисты СФУ разработали обувь для реабилитации пациентов после инсульта или страдающих болезнью Паркинсона, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Она поможет осуществлять физиотерапию дома, а регулярные занятия снизят потребность в медикаментах. По словам руководителя проекта, студентки СФУ Дарьи Дудкинской, обувь можно адаптировать к любому пациенту.

Устройство позволяет индивидуально настраивать параметры: регулируемая пружина может изменять высоту подъема ступни и силу толчка, адаптируясь к каждому пациенту, — отметила она.

