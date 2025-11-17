Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 07:11

В России разработали обувь для реабилитации после инсульта

РИА: специалисты СФУ разработали обувь для реабилитации после инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Специалисты СФУ разработали обувь для реабилитации пациентов после инсульта или страдающих болезнью Паркинсона, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Она поможет осуществлять физиотерапию дома, а регулярные занятия снизят потребность в медикаментах. По словам руководителя проекта, студентки СФУ Дарьи Дудкинской, обувь можно адаптировать к любому пациенту.

Устройство позволяет индивидуально настраивать параметры: регулируемая пружина может изменять высоту подъема ступни и силу толчка, адаптируясь к каждому пациенту, — отметила она.

Ранее сообщалось, что сон при искусственном или естественном освещении вдвое увеличивается риск сердечного приступа. Новые исследования показали, что ночной отдых в освещенном помещении наносит значительный ущерб сердечно-сосудистой системе, повышая вероятность сердечной недостаточности на 56% и сердечного приступа на 47%.

Также эндокринолог Наталья Подпругина рассказала, что людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.

инсульты
обувь
Сибирь
разработки
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.