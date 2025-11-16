Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 20:28

Курица с картошкой еще никогда не были такими вкусными: готовим «Медовую бомбу» на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте «Медовую бомбу» на ужин, и вы осознаете, что курица с картошкой еще никогда не были такими вкусными! Это волшебная гармония сладкого и соленого.

Курица и картошка покрываются блестящей карамельной глазурью, где мед дает насыщенную сладость, а соевый соус — пикантную солоноватость. Чеснок и прованские травы добавляют ароматные нотки, делая блюдо по-настоящему праздничным.

Вам понадобится: 8 куриных бедер, 6–8 картофелин, 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Картофель нарежьте крупными дольками, куриные бедра промойте и обсушите. В миске смешайте мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Застелите противень пергаментом, выложите картофель и курицу, равномерно полейте медово-соевым маринадом и аккуратно перемешайте. Запекайте 40–45 минут при 200 °C до золотистой карамельной корочки, периодически поливая выделившимся соком.

Подавайте сразу из духовки со свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить «курицу под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне.

Проверено редакцией
Читайте также
Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
Семья и жизнь
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
Общество
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
курица
картошка
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.