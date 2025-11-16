Курица с картошкой еще никогда не были такими вкусными: готовим «Медовую бомбу» на ужин

Курица с картошкой еще никогда не были такими вкусными: готовим «Медовую бомбу» на ужин

Приготовьте «Медовую бомбу» на ужин, и вы осознаете, что курица с картошкой еще никогда не были такими вкусными! Это волшебная гармония сладкого и соленого.

Курица и картошка покрываются блестящей карамельной глазурью, где мед дает насыщенную сладость, а соевый соус — пикантную солоноватость. Чеснок и прованские травы добавляют ароматные нотки, делая блюдо по-настоящему праздничным.

Вам понадобится: 8 куриных бедер, 6–8 картофелин, 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Картофель нарежьте крупными дольками, куриные бедра промойте и обсушите. В миске смешайте мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Застелите противень пергаментом, выложите картофель и курицу, равномерно полейте медово-соевым маринадом и аккуратно перемешайте. Запекайте 40–45 минут при 200 °C до золотистой карамельной корочки, периодически поливая выделившимся соком.

Подавайте сразу из духовки со свежими овощами.

