Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку

Иногда очень хочется отведать любимое блюдо, а вот готовить его времени совсем нет. Именно для этой цели были придуманы различные «ленивые» рецепты. Сегодня предлагаем приготовить таким способом татарский пирог зур бэлиш.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

картошка — 800 г;

репчатый лук — 250 г;

майонез — 5 ст. л.;

мука — 4 ст. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

куриное яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

молоко — 50 мл;

соль, перец — по вкусу.

Для приготовления заливного теста смешиваем в миске яйцо, майонез, муку, молоко и разрыхлитель, добавляем немного соли. Говядину, картошку и лук нарезаем мелким кубиком, солим и выкладываем в сковороду, смазанную маслом. Сверху заливаем тестом и ставим в разогретую духовку. Выпекаем от 1 до 1,5 часов — в зависимости от особенностей вашей плиты. Подаем горячим.