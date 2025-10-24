Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:30

Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку

Иногда очень хочется отведать любимое блюдо, а вот готовить его времени совсем нет. Именно для этой цели были придуманы различные «ленивые» рецепты. Сегодня предлагаем приготовить таким способом татарский пирог зур бэлиш.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • картошка — 800 г;
  • репчатый лук — 250 г;
  • майонез — 5 ст. л.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Для приготовления заливного теста смешиваем в миске яйцо, майонез, муку, молоко и разрыхлитель, добавляем немного соли. Говядину, картошку и лук нарезаем мелким кубиком, солим и выкладываем в сковороду, смазанную маслом. Сверху заливаем тестом и ставим в разогретую духовку. Выпекаем от 1 до 1,5 часов — в зависимости от особенностей вашей плиты. Подаем горячим.

