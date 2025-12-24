Новый год-2026
Чизкейк — прошлый век. Мой быстрый десерт — турецкая ачма: нежнейший сырный пирог из теста фило

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Действительно, классический чизкейк требует времени, точности и не всегда прощает ошибки. Если хочется не менее роскошного, но гораздо более быстрого сырного десерта, обратите внимание на турецкую ачму. Это волшебство, которое творится на вашей кухне за считаные минуты. Хрустящие золотистые слои бездрожжевого теста фило (юфка) тают во рту, заключая в себе нежнейшую, сладковатую и влажную сырную начинку. Ачма покоряет контрастом текстур — хрустящая сверху и сочная внутри, она станет вашим секретным оружием для внезапного визита гостей или просто для того, чтобы побаловать себя без долгой подготовки.

Рецепт

Вам понадобится: 250 г готового теста фило (юфка), 300 г сыра (идеально 200 г мягкого, типа адыгейского, и 100 г рассольного, типа брынзы), 2 больших яйца, 150 мл молока, 100 мл сливок 10–22%, 100 г сахара, 100 г растопленного сливочного масла. Для сиропа (по желанию): 150 мл воды, 100 г сахара, 1 ст. л. лимонного сока.

Сыр натрите на терке. Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, сливки и растопленное остывшее масло, хорошо смешайте. Форму смажьте маслом. Выкладывайте листы теста, смазывая каждый растопленным маслом и слегка надламывая для объема. На середине процесса (после 4–5 листов) равномерно распределите сыр. Накройте оставшимися листами, также смазывая. Залейте все яично-молочной смесью. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до румяной золотой корочки. При желании, пока пирог печется, сварите сироп из воды и сахара, добавив лимонный сок, и горячим полейте готовую ачму. Дайте немного впитаться и остыть.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

рецепты
пироги
кулинария
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
