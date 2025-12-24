Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!

Классика домашнего уюта! Быстрые рулетики с сыром на ужин и праздник. Секрет этого блюда — в правильной подготовке филе.

Возьмите 2 крупные куриные грудки (примерно 400–500 граммов). Каждую грудку разрежьте вдоль на два тонких пласта, чтобы получилось четыре тонких куска. Слегка отбейте каждый пласт, накрыв пленкой, чтобы они стали тоньше и ровнее. Посолите и поперчите филе с обеих сторон.

Возьмите 100 граммов твердого сыра (например, гауда, эдам или моцарелла) и натрите его на крупной терке. Смешайте сыр с 2 столовыми ложками сметаны или мягкого творожного сыра и 1-2 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс. Добавьте мелко рубленную зелень (укроп или петрушку) по вкусу.

На каждый пласт куриного филе выложите небольшое количество сырной начинки. Аккуратно сверните филе в плотный рулетик. Чтобы рулетики не развернулись, закрепите их зубочистками.

Переложите рулетики в форму для запекания, смазанную маслом. Смажьте рулетики сверху тонким слоем сметаны или майонеза (для корочки). По желанию можно посыпать их небольшим количеством сыра.

Выпекайте рулетики в духовке, предварительно разогретой до 180 °C, в течение 25–30 минут, пока курица не пропечется, а сыр не расплавится и не покроется золотистой корочкой.

Подавайте рулетики горячими, удалив зубочистки и украсив свежей зеленью.

Совет: чтобы сделать рулетики максимально сочными, заверните их перед запеканием в тонкие ломтики бекона.

