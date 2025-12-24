Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:00

Не оливье и не слоеный салат: эффектная «Гортензия», которая удивляет гостей составом и подачей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда так хочется поставить на стол что-то действительно необычное, а не очередной привычный салат. «Гортензия» как раз из таких вариантов: выглядит нарядно, готовится из простых продуктов, но вкус у нее неожиданно свежий и интересный. Гости редко угадывают состав с первого раза, а хозяйке приятно ловить комплименты.

Для основы берем пекинскую капусту — 200 граммов, редьку — 200 граммов, яблоки — 200 граммов, кабачок — 300 граммов, кукурузу — 1 банку и яйца — 4 штуки. Кабачок нарезаем кубиками и слегка отвариваем в подсоленной воде, сразу сливая после закипания. Яйца отвариваем, трем и делим на две части. Редьку натираем, капусту шинкуем, яблоки режем кубиками и сбрызгиваем соком половинки лимона.

Заправку делаем из 2 столовых ложек сметаны, 3 столовых ложек майонеза, 0,5 чайной ложки чеснока и перца. Половину смешиваем с яйцами. Все ингредиенты соединяем с соусом без яиц, раскладываем порционно, украшаем огурцами — 300 граммов и редисом — 100 граммов. Салат получается эффектным и очень запоминающимся.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Не оливье и не слоеный салат: эффектная «Гортензия», которая удивляет гостей составом и подачей
пекинская капуста — 200 граммов;
редька — 200 граммов;
яблоки — 200 граммов;
кукуруза — 1 банка;
кабачок — 300 граммов;
яйца — 4 штуки;
сметана — 2 столовых ложки;
майонез — 3 столовых ложки;
чеснок — 0,5 чайной ложки;
перец — 0,5 чайной ложки;
соль — по вкусу;
сок половинки лимона.
огурцы — 300 граммов;
редис — 100 граммов.
Кабачок нарезаем кубиками и слегка отвариваем в подсоленной воде, сразу сливая после закипания. Яйца отвариваем, трем и делим на две части.
Редьку натираем, капусту шинкуем, яблоки режем кубиками и сбрызгиваем соком половинки лимона.
Заправку делаем из 2 столовых ложек сметаны, 3 столовых ложек майонеза, 0,5 чайной ложки чеснока и перца.
Половину смешиваем с яйцами. Все ингредиенты соединяем с соусом без яиц, раскладываем порционно, украшаем огурцами — 300 граммов и редисом — 100 граммов.
