Не оливье и не слоеный салат: эффектная «Гортензия», которая удивляет гостей составом и подачей

Иногда так хочется поставить на стол что-то действительно необычное, а не очередной привычный салат. «Гортензия» как раз из таких вариантов: выглядит нарядно, готовится из простых продуктов, но вкус у нее неожиданно свежий и интересный. Гости редко угадывают состав с первого раза, а хозяйке приятно ловить комплименты.

Для основы берем пекинскую капусту — 200 граммов, редьку — 200 граммов, яблоки — 200 граммов, кабачок — 300 граммов, кукурузу — 1 банку и яйца — 4 штуки. Кабачок нарезаем кубиками и слегка отвариваем в подсоленной воде, сразу сливая после закипания. Яйца отвариваем, трем и делим на две части. Редьку натираем, капусту шинкуем, яблоки режем кубиками и сбрызгиваем соком половинки лимона.

Заправку делаем из 2 столовых ложек сметаны, 3 столовых ложек майонеза, 0,5 чайной ложки чеснока и перца. Половину смешиваем с яйцами. Все ингредиенты соединяем с соусом без яиц, раскладываем порционно, украшаем огурцами — 300 граммов и редисом — 100 граммов. Салат получается эффектным и очень запоминающимся.

