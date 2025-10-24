Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:14

Классический салат из печени трески: новогодний хит с оригинальной подачей

Классический салат из печени трески: новогодний хит с оригинальной подачей Классический салат из печени трески: новогодний хит с оригинальной подачей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат из печени трески — блюдо, которое сочетает в себе нежность, сытность и классический вкус. Это настоящий хит праздничного стола!

Мы приготовим его по традиционному рецепту, но добавим немного оригинальности, чтобы удивить гостей. Вместо обычной нарезки мы оформим салат слоями в порционных стаканах, что придаст блюду современный вид.

Ингредиенты на 4 порции

  • Печень трески (консервированная) — 1 банка (120–140 г)
  • Картофель — 2 шт. (средние)
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 маленькая головка
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Свежий укроп — небольшой пучок
  • Соль и перец — на свой вкус

Пошаговый рецепт

  • Сварите картошку и морковку в кожуре до готовности. Почистите и натрите на крупной тёрке. Яйца необходимо сварить вкрутую и почистить. Белки и желтки натрите отдельно друг от друга на крупной терке. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком — это уберет горечь. Маринованные огурцы нужно нарезать маленькими кубиками.
  • Из консервов слейте масло (можно оставить немного для аромата) и разомните печень трески вилкой до однородной массы.
  • Теперь формируем слои. Для эффектной подачи используйте прозрачные стаканы или креманки. Каждый слой слегка утрамбовывайте ложкой.
  1. Первый слой: натёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте небольшим количеством майонеза.
  2. Второй слой: печень трески.
  3. Третий слой: лук.
  4. Четвертый слой: натёртая морковь. Добавьте немного майонеза.
  5. Пятый слой: маринованные огурцы.
  6. Шестой слой: белки, смешанные с майонезом.
  7. Верхний слой: натёртые желтки и укроп для украшения.
  • Сверху можно выложить пару веточек укропа или половинку перепелиного яйца для утончённости.

Советы и хитрости

  • Добавьте немного масла из консервов в картофельный слой для нежности.
  • Если хотите сделать салат немного пикантным, то используйте смесь майонеза и сметаны в пропорции 1:1.
  • Украсьте салат гранатовыми зёрнами или крошкой из жареного лука, так он будет выглядеть еще ярче и аппетитнее.

Ранее мы поделились традиционным рецептом заливного из языка.

