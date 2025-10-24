Классический салат из печени трески: новогодний хит с оригинальной подачей

Салат из печени трески — блюдо, которое сочетает в себе нежность, сытность и классический вкус. Это настоящий хит праздничного стола!

Мы приготовим его по традиционному рецепту, но добавим немного оригинальности, чтобы удивить гостей. Вместо обычной нарезки мы оформим салат слоями в порционных стаканах, что придаст блюду современный вид.

Ингредиенты на 4 порции

Печень трески (консервированная) — 1 банка (120–140 г)

Картофель — 2 шт. (средние)

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Маринованные огурцы — 2 шт.

Лук репчатый — 1 маленькая головка

Майонез — 3–4 ст. л.

Свежий укроп — небольшой пучок

Соль и перец — на свой вкус

Пошаговый рецепт

Сварите картошку и морковку в кожуре до готовности. Почистите и натрите на крупной тёрке. Яйца необходимо сварить вкрутую и почистить. Белки и желтки натрите отдельно друг от друга на крупной терке. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком — это уберет горечь. Маринованные огурцы нужно нарезать маленькими кубиками.

Из консервов слейте масло (можно оставить немного для аромата) и разомните печень трески вилкой до однородной массы.

Теперь формируем слои. Для эффектной подачи используйте прозрачные стаканы или креманки. Каждый слой слегка утрамбовывайте ложкой.

Первый слой: натёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте небольшим количеством майонеза. Второй слой: печень трески. Третий слой: лук. Четвертый слой: натёртая морковь. Добавьте немного майонеза. Пятый слой: маринованные огурцы. Шестой слой: белки, смешанные с майонезом. Верхний слой: натёртые желтки и укроп для украшения.

Сверху можно выложить пару веточек укропа или половинку перепелиного яйца для утончённости.

Советы и хитрости

Добавьте немного масла из консервов в картофельный слой для нежности.

Если хотите сделать салат немного пикантным, то используйте смесь майонеза и сметаны в пропорции 1:1.

Украсьте салат гранатовыми зёрнами или крошкой из жареного лука, так он будет выглядеть еще ярче и аппетитнее.

