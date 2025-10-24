Классический салат из печени трески: новогодний хит с оригинальной подачей

Салат из печени трески — блюдо, которое сочетает в себе нежность, сытность и классический вкус. Это настоящий хит праздничного стола!
Мы приготовим его по традиционному рецепту, но добавим немного оригинальности, чтобы удивить гостей. Вместо обычной нарезки мы оформим салат слоями в порционных стаканах, что придаст блюду современный вид.
Ингредиенты на 4 порции
- Печень трески (консервированная) — 1 банка (120–140 г)
- Картофель — 2 шт. (средние)
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 маленькая головка
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Свежий укроп — небольшой пучок
- Соль и перец — на свой вкус
Пошаговый рецепт
- Сварите картошку и морковку в кожуре до готовности. Почистите и натрите на крупной тёрке. Яйца необходимо сварить вкрутую и почистить. Белки и желтки натрите отдельно друг от друга на крупной терке. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком — это уберет горечь. Маринованные огурцы нужно нарезать маленькими кубиками.
- Из консервов слейте масло (можно оставить немного для аромата) и разомните печень трески вилкой до однородной массы.
- Теперь формируем слои. Для эффектной подачи используйте прозрачные стаканы или креманки. Каждый слой слегка утрамбовывайте ложкой.
- Первый слой: натёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте небольшим количеством майонеза.
- Второй слой: печень трески.
- Третий слой: лук.
- Четвертый слой: натёртая морковь. Добавьте немного майонеза.
- Пятый слой: маринованные огурцы.
- Шестой слой: белки, смешанные с майонезом.
- Верхний слой: натёртые желтки и укроп для украшения.
- Сверху можно выложить пару веточек укропа или половинку перепелиного яйца для утончённости.
Советы и хитрости
- Добавьте немного масла из консервов в картофельный слой для нежности.
- Если хотите сделать салат немного пикантным, то используйте смесь майонеза и сметаны в пропорции 1:1.
- Украсьте салат гранатовыми зёрнами или крошкой из жареного лука, так он будет выглядеть еще ярче и аппетитнее.
