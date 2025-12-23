Новый год-2026
Обязательно ставлю салат «Шалунья» на Новый год! Легкий, пикантный и мгновенно поднимает настроение за столом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — настоящий взрыв свежести и веселья среди традиционных новогодних закусок. Идеальное сочетание нежных крабовых палочек, хрустящего огурца, сочного яблока и сыра создает игривый контраст текстур, а легкая пикантность делает его неуловимо вкусным. Он действительно приносит на стол ощущение легкости и радости, разбавляя тяжесть майонезных классиков.

Для салата вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 3 яйца, свежий огурец, кисло-сладкое яблоко, 150 г твердого сыра, 3-4 ст. ложки майонеза, соль по вкусу, зелень для украшения. Яйца отварите, остудите и очистите. Огурец и яблоко очистите от кожуры. Все твердые ингредиенты натрите на крупной терке в разные емкости: крабовые палочки, яйца, сыр, огурец, яблоко. На плоское блюдо выкладывайте слои, слегка промазывая майонезом, в следующей последовательности: крабовые палочки, яйца, огурец, яблоко, сыр. Верхний слой обильно смажьте майонезом и разровняйте. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа. Перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью или зернами граната для яркого акцента.

