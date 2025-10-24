В офисах компании ЛСР прошли обыски В офисах компаний ЛСР в Петербурге прошли обыски

В Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в офисах компаний, входящих в крупный строительный холдинг ЛСР, сообщил Peterburg2. Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета побывали в нескольких подразделениях холдинга, в том числе в офисах, связанных с эксплуатацией и обслуживанием жилых комплексов и в строительной организации.

Издание сообщает, что внимание правоохранительных органов было сосредоточено на деятельности «ЛСР. Сервис», которая управляет более чем 300 жилыми домами, и ООО «Строительная корпорация Возрождение Санкт-Петербурга», отвечающей за эксплуатацию недвижимости. Следственные мероприятия проводились на основании постановления СК по Красногвардейскому району.

Официальные причины визита силовых ведомств пока не разглашаются. В пресс-службе «Строительной корпорации Возрождение Санкт-Петербурга» подтвердили факт проведения следственных действий, отметив, что компания оказывает полное содействие уполномоченным органам.

Ранее СК России начал проверку по факту обвала грунта на улице Харченко в Санкт-Петербурге. На месте происшествия по-прежнему проводятся аварийно-спасательные работы, при этом образовавшийся провал глубиной три метра и площадью 90 квадратных метров огражден для безопасности. Из дома № 29/20 было эвакуировано 186 жителей.