24 октября 2025 в 13:17

«Это чудо»: стало известно, что происходит с пострадавшими в Красногорске

NEWS.ru: пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске в тяжелом состоянии

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Трое пострадавших при атаке БПЛА в подмосковном Красногорске находятся в травматологическом отделении красногорской больницы, сообщил NEWS.ru источник в Минздраве Московской области. По его словам, одна женщина сейчас в реанимации, она в сознании, однако состояние оценивается как тяжелое.

Три пациента в «травме», одна женщина пятидесяти лет — в отделении общей реанимации. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, раны головы. Хоть она и в сознании, ее состояние оценивается как тяжелое, — рассказал собеседник.

По его словам, ушиб головного мозга — очень серьезное состояние. В сочетании с другими травмами женщины он очень неблагоприятен, но ожидается, что скоро пострадавшая пойдет на поправку. Врачи мониторят состояние остальных пациентов каждый час. Недавно сделали ЭКГ и УЗИ для исключения внутренних повреждений.

Выяснилось, что у них все нормально. Это настоящее чудо, учитывая масштабы разрушения, — отметил источник.

Сообщалось, что пострадавший от падения беспилотника в Красногорске ребенок находится в детском клиническом центре им. Рошаля. Рядом с ним в палате его бабушка. Глава городского округа Дмитрий Волков рассказал, что мальчик — «настоящий боец», и он уже думает об уроках.

