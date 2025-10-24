Очевидец поминутно рассказала об атаке ВСУ на Красногорск

Спасатели приехали к дому в подмосковном Красногорске, который был атакован украинским БПЛА, через 10 минут после вызова, сообщила корреспонденту NEWS.ru очевидец Анна. По ее словам, она вместе с мужем с двух телефонов вызывала экстренные службы — сначала приехали пожарные, затем первый экипаж скорой помощи.

Произошло это в 4:06, потому что я подскочила от взрыва. Я поняла, что это не просто что-то взорвалось, а вот прямо такой конкретный, хороший взрыв. Подскочила я на кровати, с криками разбудила мужа. Спросонья мы не поняли вообще, что происходит, пока не подошли к окну. Из окон 13 этажа шел дым, но огня не было вообще. Дым шел, наверное, минут 15. Параллельно мы еще пытались дозвониться по всем инстанциям, трубки сначала никто не брал. Долго звонили с двух телефонов, я и супруг. После этого где-то минут через 10, не меньше, мы увидели пожарных. Потом приехала одна скорая, вторая. В общей сложности мы увидели семь автомобилей скорой помощи, — поделилась Анна.

Она отметила, что не может сказать точное число пострадавших, но заявила, что видела как выносят один черный мешок. По ее словам, люди с носилками выходили не из девятого подъезда, где произошел взрыв, а из соседнего — десятого. Она предположила, что от удара могла обрушиться перегородка между подъездами.

Ранее сообщалось, что маленький ребенок, пострадавший при атаке беспилотника на Красногорск, был окровавлен и весь в осколках. По словам очевидцев, его вынесли на руках из поврежденной квартиры.