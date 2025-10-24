Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара

Если времени на засолку рыбы изысканными способами совсем нет, на помощь приходит простота и умение не делать лишнего. Солим семгу холодным способом без сахара.

Ингредиенты:

филе семги — 1 кг;

соль нейодированная — 2,5 ст. л.

Филе снимаем со шкурки при необходимости, нарезаем на куски размером с ладонь. Каждый из них натираем солью и укладываем плотно в стеклянную банку. Закрываем полиэтиленовой крышкой и ставим в холодильник на сутки. Семга получится малосольной и нежной, если нужна более крутая засолка — выдержите рыбу в посолочной смести до полутора суток. После этого достаем филе семги, промываем под холодной водой и кладем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней жидкости. Такая малосольная семга хранится в холодильнике не более двух суток. Если вы приготовили слишком много рыбы, ее можно заморозить.