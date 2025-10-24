Цыганова отправила подарок жене Трампа

Певица Вика Цыганова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что супруга президента США Дональда Трампа получила от нее в подарок кафтан из соболя и кашемира. Артистка сопроводила свой пост фотографией, на которой первая леди США позирует в жакете с меховой оторочкой.

По словам исполнительницы, она сама сшила изделие. Она добавила, что подарок жене Трампа действительно был давно отправлен, но до сих пор точно неизвестно, получили ли посылку в Белом доме.

Я, конечно, была поражена. До сих пор не могут понять, может быть, это сделанная фотография. Я не видела Меланию в своей одежде, а сейчас мне присылают фото и спрашивают, правда ли это, — поделилась Цыганова.

Ранее Мелания Трамп заявила, что в течение трех месяцев поддерживает с президентом России Владимиром Путиным «открытый канал связи» по вопросу возвращения украинских детей. Она добавила, что стороны договорились сотрудничать друг с другом на благо всех, кто вовлечен в этот конфликт.

До этого Мелания заявила, что Путин ответил на ее письмо. Послание было передано российскому лидеру еще в августе.