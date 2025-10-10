«В духе доброй воли»: первая леди США заявила о канале связи с Путиным Жена Трампа рассказала о канале связи с Путиным по вопросу украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в течение трех месяцев поддерживает с президентом России Владимиром Путиным «открытый канал связи» по вопросу возвращения украинских детей. По ее словам, которые передает Associated Press, за этот период представители Москвы и Вашингтона провели несколько неформальных встреч и телефонных разговоров.

У президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — в духе доброй воли, — подчеркнула супруга американского лидера.

Она отметила, что стороны договорились сотрудничать друг с другом на благо всех, кто вовлечен в этот конфликт. Кроме того, Трамп выразила надежду, что мир на Украине в скором времени будет восстановлен.

Ранее жена главы Белого дома заявила, что Путин ответил на ее письмо. В послании, переданном главе государства в августе во время саммита на Аляске, Трамп подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях украинского конфликта.

До этого в Сети появилось видео, как Трамп и его супруга устроили семейные разборки на борту самолета. Республиканец и первая леди Соединенных Штатов о чем-то горячо спорили, при этом американский лидер активно жестикулировал, сильно подавшись вперед всем телом.