Семейные разборки Трампа с женой на борту самолета попали на видео Трамп поссорился с женой на борту самолета

В Сети появилось видео, как президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания устроили семейные разборки на борту самолета. В частности, на опубликованных Daily Mail кадрах можно увидеть, как хозяин Белого дома и первая леди Соединенных Штатов о чем-то горячо спорят, при этом американский лидер активно жестикулирует, сильно подавшись всем телом вперед, и указывает на жену.

Дональд и Мелания Трамп были замечены за неловким разговором на борту президентского самолета. Президент махал пальцем жене, а первая леди качала головой, — сказано в материале.

Ранее профайлер Денис Давыдов предположил, что инцидент с пощечиной, которую жена дала президенту Франции Эммануэлю Макрону в самолете во Вьетнаме, мог быть не первым подобным случаем. Эксперт обратил внимание на защитный рефлекс главы государства перед тем, как он убрал руку супруги от своего лица. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о предшествующем опыте подобных ситуаций.