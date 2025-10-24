Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами

Пробовали когда-нибудь турецкую яичницу с помидорами? Может быть, и да, но готовили ли сами? Предлагаем вам это сделать!

Ингредиенты: куриные яйца — 4 штуки, томаты — 300 г, стручки зеленого перца — 100 г, луковица — 50 г (опционально), масло оливковое — 45 мл, специи: соль, черный перец, паприка, зелень петрушки — 15 г.

Яичница с помидорами по-турецки готовится так: томаты бланшируем, измельчаем на терке, превращаем лучок и перчик в маленькие кубики и пассеруем 5 минут. Добавляем пасту из помидоров и держим на огне еще где-то 7 минут.

Потом турецкие хозяюшки формируют лунки в овощной массе и вводят туда яички. Готовим блюдо под крышкой еще 4 минуты. И все! Ваша турецкая яичница с помидорами готова к подаче на стол!

