Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе

Готовим вместе с NEWS.ru тефтели с рисом по советскому рецепту. Для основы понадобится: 500 г фарша из любого мяса, 200 г отварного риса, томатная паста (объем выбирайте сами, можете сделать более томатным второе блюдо, добавив больше соуса), 1 яйцо, морковка, луковица.

Рис должен быть отварен до состояния альденте. Соедините с мясной смесью, сырым яйцом и мелко рубленным луком. Приправьте, сделайте руками крупные шарики и покройте их мукой для румяной шершавой корочки.

Обжарьте тефтели с рисом до золотистой поверхности. Это запечатает сок внутри. Для соуса на этой же сковородке спассеруйте натертую морковку с луком. Потом нужно добавить пасту и прогреть пару минут до появления сладковатого аромата.

Разведите основу водой, добавьте щепотку сахара для баланса, лаврушку и соль. Уложите обжаренные тефтели с рисом в кипящий соус. Томите, закрыв крышкой, на малом огне примерно 40 минут до полного пропитывания. И все! Это второе блюдо перенесет вас в былые времена!

До этого NEWS.ru публиковал рецепт пожарских котлет.