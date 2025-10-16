Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:43

Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе

Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим вместе с NEWS.ru тефтели с рисом по советскому рецепту. Для основы понадобится: 500 г фарша из любого мяса, 200 г отварного риса, томатная паста (объем выбирайте сами, можете сделать более томатным второе блюдо, добавив больше соуса), 1 яйцо, морковка, луковица.

Рис должен быть отварен до состояния альденте. Соедините с мясной смесью, сырым яйцом и мелко рубленным луком. Приправьте, сделайте руками крупные шарики и покройте их мукой для румяной шершавой корочки.

Обжарьте тефтели с рисом до золотистой поверхности. Это запечатает сок внутри. Для соуса на этой же сковородке спассеруйте натертую морковку с луком. Потом нужно добавить пасту и прогреть пару минут до появления сладковатого аромата.

Разведите основу водой, добавьте щепотку сахара для баланса, лаврушку и соль. Уложите обжаренные тефтели с рисом в кипящий соус. Томите, закрыв крышкой, на малом огне примерно 40 минут до полного пропитывания. И все! Это второе блюдо перенесет вас в былые времена!

До этого NEWS.ru публиковал рецепт пожарских котлет.

Читайте также
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Семья и жизнь
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
С тыквой и имбирем: необычный рецепт квашеной капусты на зиму
Семья и жизнь
С тыквой и имбирем: необычный рецепт квашеной капусты на зиму
Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в октябре
Общество
Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в октябре
Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество
Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Диета стол № 5 с этим рецептом заиграет новыми красками: нежные тефтели с подливой
Общество
Диета стол № 5 с этим рецептом заиграет новыми красками: нежные тефтели с подливой
общество
кулинария
рецепты
тефтели
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.