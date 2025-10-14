Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:23

Рецепт пожарских котлет: советская классика — идеально для второго

Рецепт пожарских котлет: советская классика — идеально для второго

Что нужно, чтобы приготовить идеальные пожарские котлеты, как это делали в СССР? Фаршевая основа: куриное филе (500 г) и охлажденное сливочное масло (100 г) дважды пропускаются через мясорубку с небольшим количеством соли. В мясную массу вводится белый хлеб (150 г), предварительно замоченный в молоке (100 мл), и пассерованный репчатый лук.

Мнем фарш руками, чтобы масса стала однородной. Далее пожарские котлеты панируем в молотых сухарях. Жарим на сковороде около 15 минут с добавлением сливочного масла, пока не образуется золотистая корочка.

До этого NEWS.ru писал, как готовить варенье из черноплодной рябины.

