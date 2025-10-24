Не менее 20 человек сгорели заживо при ДТП с автобусом в Индии

В штате Андхра-Прадеш на юге Индии в результате пожара туристического автобуса погибли по меньшей мере 20 человек, передает Hindustan Times. Транспорт столкнулся с мотоциклом и загорелся.

В автобусе находилось около 44 человек. В результате столкновения транспортное средство оказалось под автобусом и ударилось о топливный бак, что вызвало взрыв и быстрое распространение огня. Многие пассажиры спали во время аварии, но некоторым все же удалось проснуться, разбить стекла и выбраться наружу. Тем не менее, большинство людей остались заблокированными внутри и погибли.

Полицейские утверждают, что причинами аварии стали неосторожное управление транспортным средством и утечка топлива. Виновники ДТП покинули место происшествия сразу после столкновения.

Ранее в центральной части Уганды произошла крупная авария, в которой столкнулись четыре транспортных средства. Погибло не менее 63 человек, несколько человек получили травмы. Инцидент произошел около населённого пункта Киталеба в ночь на 22 октября.