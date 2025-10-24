Песков поддержал заявление нового премьера Японии о договоре с Москвой

Россия полностью поддерживает желание Японии заключить мирный договор с РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Так он прокомментировал соответствующие заявления нового премьера азиатской страны Санаэ Такаити, передает издание «Известия».

Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией. <…> Из-за позиции, которая была занята предыдущим правительством Японии за последние годы, двусторонний диалог был свернут практически до нуля, — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что прошлые власти страны поддержали незаконные антироссийские санкции. Кроме того, страна заняла недружественную позицию по отношению к Москве, добавил представитель Кремля.

Такаити была избрана новым премьер-министром страны, став первой женщиной на этой должности в истории государства. За ее кандидатуру проголосовали 237 депутатов из 465. Победе нового премьера способствовало заключение альянса с партией «Общество обновления Японии» незадолго до проведения выборов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Он отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать