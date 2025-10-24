Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:05

Песков поддержал заявление нового премьера Японии о договоре с Москвой

Песков: Россия поддерживает стремление Японии заключить мирный договор

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия полностью поддерживает желание Японии заключить мирный договор с РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Так он прокомментировал соответствующие заявления нового премьера азиатской страны Санаэ Такаити, передает издание «Известия».

Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией. <…> Из-за позиции, которая была занята предыдущим правительством Японии за последние годы, двусторонний диалог был свернут практически до нуля, — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что прошлые власти страны поддержали незаконные антироссийские санкции. Кроме того, страна заняла недружественную позицию по отношению к Москве, добавил представитель Кремля.

Такаити была избрана новым премьер-министром страны, став первой женщиной на этой должности в истории государства. За ее кандидатуру проголосовали 237 депутатов из 465. Победе нового премьера способствовало заключение альянса с партией «Общество обновления Японии» незадолго до проведения выборов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Он отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать

Дмитрий Песков
Япония
договоры
премьеры
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Боня похвасталась дорогим украшением
Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол
Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас
Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.