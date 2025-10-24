Укравшего дорожный знак россиянина задержали в Бурятии

В Бурятии задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в краже дорожного знака «Уступи дорогу», пишет «МК в Бурятии». В отношении него возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчина спилил знак с помощью болгарки. Он также вынул металлическую опору и впоследствии использовал ее на строительном объекте. Общий ущерб оценили в шесть тысяч рублей.

Злоумышленника в прошлом не привлекали к уголовной ответственности. Сейчас специалисты проверяют его причастность к другим преступлениям.

Ранее в Подольске задержали подозреваемого в краже инструментов из строительного гипермаркета на сумму свыше 70 тыс. рублей. Задержанный попытался изменить внешность при помощи парика и очков, чтобы уйти от наказания.