Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:28

Укравшего дорожный знак россиянина задержали в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в краже дорожного знака «Уступи дорогу», пишет «МК в Бурятии». В отношении него возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчина спилил знак с помощью болгарки. Он также вынул металлическую опору и впоследствии использовал ее на строительном объекте. Общий ущерб оценили в шесть тысяч рублей.

Злоумышленника в прошлом не привлекали к уголовной ответственности. Сейчас специалисты проверяют его причастность к другим преступлениям.

Ранее в Подольске задержали подозреваемого в краже инструментов из строительного гипермаркета на сумму свыше 70 тыс. рублей. Задержанный попытался изменить внешность при помощи парика и очков, чтобы уйти от наказания.

кражи
преступления
Бурятия
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.