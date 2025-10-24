Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:44

«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск

Сенатор Джабаров пообещал Украине ответ на удар БПЛА по дому в Красногорске

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украину ждут последствия за атаку беспилотника на дом в Красногорске, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ВСУ стремятся причинить максимальный вред гражданскому населению, в то время как ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре.

Понятно, что нацистский режим на Украине имеет единственную цель — нанести максимальный урон россиянам. Если мы наносим удары по военным объектам, складам, логистическим каким-то маршрутам, они бьют по жилым домам, больницам, детским учреждениям. Сейчас начнется расследование. Поймем, откуда прилетело, что прилетело. Повысим бдительность. Я уверен, что эта варварская атака не останется без ответа, мы обязательно ответим, — высказался Джабаров.

Ранее главный врач Красногорской больницы Минздрава Московской области Бутай Бутаев заявил, что один из пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на Подмосковье по-прежнему находится в реанимации. По его словам, еще трое пациентов с различными травмами продолжают получать медицинскую помощь.

ВСУ
Россия
Украина
Красногорск
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
