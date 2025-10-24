Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:30

Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас

Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас

До Нового года осталось чуть больше двух месяцев, а значит, пришла пора задуматься о подарках для близких, друзей и коллег. Время до праздников пролетит быстро, а дарить корпоративные подарки и вовсе принято едва ли не с середины декабря.

Типографии уже начали печатать календари и открытки — их можно купить готовыми или заказать с логотипом своей компании либо с фотографиями родных и друзей. Вот несколько идей для рассуждающих, какие подарки подготовить заранее, чтобы удивить каждого.

  1. Именные календари с фото. Перекидной настольный или настенный календарь с фотографиями коллектива или общими памятными моментами — не просто полезный аксессуар, а теплое напоминание о дружном годе. Такой подарок создает особую атмосферу и точно не отправится в ящик стола.

  2. Подарочные боксы с кастомизацией. Соберите для коллег или друзей стильную коробку, которую можно украсить именной гравировкой или логотипом. Внутрь положите тематические мелочи: качественный чай, авторскую крутку, печенье с предсказаниями или аромасвечу. Упаковка, созданная специально для них, подчеркнет ваше внимание.

  3. Текстильные изделия с принтами. Футболки, толстовки, носки с новогодними принтами или корпоративной символикой — отличный вариант для дружеской компании. Печать на ткани выполняется быстро, но лучше заказывать сейчас, чтобы избежать предновогодней суеты.

  4. Термокружки и кружки с принтом. Это универсальный и всегда уместный презент. Заранее закажите партию кружек с веселыми надписями, логотипом компании или коллажем из общих фотографий. Такой подарок будет согревать своих владельцев всю зиму и напоминать о вас.

  5. Фотокнига общих воспоминаний. Ценный и душевный подарок, который требует времени на изготовление. Соберите самые яркие кадры с корпоративных событий, дружеских встреч или совместного отпуска и оформите их в виде готовой фотокниги. Это тот самый подарок, который будет актуален много лет.

  6. Набор елочных игрушек с логотипом. Помогите создать праздничное настроение, подарив набор тематических шариков. Их можно заказать с логотипом вашей компании, именами коллег или общими фото. Это оригинальный способ украсить офисную или домашнюю елку.

Когда решаете, какие подарки подготовить заранее, учитывайте сроки производства и доставки. Лучше заказать все в октябре-ноябре, чтобы успеть получить качественный результат без спешки. Персонализированные презенты показывают внимание к человеку и всегда радуют больше, чем стандартные наборы. Выбирайте идеи, которые отражают ваши теплые чувства, и пусть этот Новый год станет для всех по-настоящему душевным.

Ранее мы рассказывали, что подарить на льняную свадьбу.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
