Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:31

Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол

Турецкий булгур на каждый стол: вкусный обед для вегетарианцев Турецкий булгур на каждый стол: вкусный обед для вегетарианцев Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур можно подавать не только как обычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. Приготовили для вас рецепт булгура по-турецки, который придется по вкусу и взрослым, и детям. Это блюдо также подходит вегетарианцам и веганам.

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 3 ст. л. (нерафинированное);
  • паста томатная — ½ ст. л. без соли;
  • болгарский перец — 2 шт. (зеленый);
  • репчатый лук — 1 шт. (маленькая);
  • чеснок — 3 дольки;
  • томаты — 2 шт. (маленькие);
  • булгур — 1 ст. крупы;
  • вода — 1,5 ст.;
  • соль, специи — по вкусу.

Лук нашинковать ножом и тушить в сотейнике на масле до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, перемешать и всыпать порезанный перец. Подержать на огне три минуты и добавить мелко порезанный помидор и томатную пасту. Влить часть воды, перемешать и тушить под крышкой на минимальном огне четверть часа.

Затем всыпать в сотейник булгур, добавить остатки воды, соль и специи, перемешать. Закрыть крышкой и тушить еще четверть часа. Затем выключить огонь и оставить на плите еще на полчаса. Подавать со свежей зеленью.

Читайте также
Меню для веганов: узбекский плов в казане в домашних условиях
Общество
Меню для веганов: узбекский плов в казане в домашних условиях
Пышный и нежный омлет без яиц? Легко! Вы больше не захотите обычный
Общество
Пышный и нежный омлет без яиц? Легко! Вы больше не захотите обычный
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Кускус: чем полезен и как готовить правильно — советы, секреты, рецепт
Общество
Кускус: чем полезен и как готовить правильно — советы, секреты, рецепт
Горстка муки, молоко и немного масла: пеку обалденные булочки «Варенки» — нежные как пух! Их сметают за минуту
Общество
Горстка муки, молоко и немного масла: пеку обалденные булочки «Варенки» — нежные как пух! Их сметают за минуту
вегетарианство
гарниры
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.