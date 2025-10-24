Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол

Булгур можно подавать не только как обычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. Приготовили для вас рецепт булгура по-турецки, который придется по вкусу и взрослым, и детям. Это блюдо также подходит вегетарианцам и веганам.

Ингредиенты:

оливковое масло — 3 ст. л. (нерафинированное);

паста томатная — ½ ст. л. без соли;

болгарский перец — 2 шт. (зеленый);

репчатый лук — 1 шт. (маленькая);

чеснок — 3 дольки;

томаты — 2 шт. (маленькие);

булгур — 1 ст. крупы;

вода — 1,5 ст.;

соль, специи — по вкусу.

Лук нашинковать ножом и тушить в сотейнике на масле до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, перемешать и всыпать порезанный перец. Подержать на огне три минуты и добавить мелко порезанный помидор и томатную пасту. Влить часть воды, перемешать и тушить под крышкой на минимальном огне четверть часа.

Затем всыпать в сотейник булгур, добавить остатки воды, соль и специи, перемешать. Закрыть крышкой и тушить еще четверть часа. Затем выключить огонь и оставить на плите еще на полчаса. Подавать со свежей зеленью.