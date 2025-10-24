Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:40

Комнаты раскурочило, стену вырвало с корнем: удар БПЛА по ЖК Красногорска

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Рано утром 24 октября в Красногорске украинский дрон влетел в квартиру, расположенную на 14 этаже дома на бульваре Космонавтов. Серьезно пострадали пять человек, в том числе маленький мальчик. Квартира, которую атаковал БПЛА, была полностью разрушена. Корреспонденты NEWS.ru побывали на месте ЧП.

Как дрон ВСУ атаковал квартиру в многоэтажке Красногорска

БПЛА врезался в ЖК «Изумрудные холмы», расположенный на Волоколамском шоссе. 70 человек эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных подразделений. Взрывная волна вырвала часть стены, в поврежденной секции и в соседних квартирах были выбиты окна. Осколки стекла и обломки фасада разбросало по всей придомовой территории.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, на месте происшествия работают глава городского округа, все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Он подчеркнул, что пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую поддержку.

Кто больше всех пострадал при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Красногорске

«Пострадали мать и ребенок. Дрон влетел в их квартиру. Другие жильцы получили менее тяжелые травмы», — рассказала корреспонденту NEWS.ru жительница дома, в который врезался беспилотный аппарат.

Пострадавшего мальчика вынесли на руках из поврежденной квартиры. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть серьезные повреждения конструкции здания, осколки окон и обломки фасада.

Какая сейчас обстановка в квартире, куда влетел украинский БПЛА

На 14 этаже, куда влетел дрон, поврежден тамбур, осыпалось много штукатурки, передает корреспондент NEWS.ru. Квартира разрушена очень сильно: вырваны все двери, повалены шкафы, разбиты межкомнатные перегородки. В одной из комнат с потолка свисают провода, в другой со стен отклеились обои.

«БПЛА прилетел в большую комнату. Взрывная волна прошла через всю квартиру и вылетела через две комнаты, которые имели выход во двор. Их просто разворотило. Запаха гари нет, изнутри квартира необожженная. Но разрушения такие сильные, что восстановлению она вряд ли подлежит», — передает корреспондент.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что происходит на месте атаки БПЛА ВСУ в Красногорске

На месте взрыва БПЛА работают оперативные службы. На детской площадке лежат осколки битого стекла, окон и того, что раньше было занавесками. Все это пролетело порядка 80 метров и разметало по улице. Рабочие убирают машины от разбитых стекол и отказываются отвечать на вопросы.

«Я живу в соседнем подъезде», — сказала женщина Анна, которую корреспондент встретил во дворе.

Она заявила, что помнит с точностью до минуты время, когда прогремел взрыв: на часах было 04:06. Женщина не поняла спросонья, что происходит.

«Но было ясно, что это взрыв огромной силы. Я подскочила на кровати и закричала мужу: „Просыпайся!“. Мы подбежали к окну и увидели дым на одном из верхних этажей. Огня не было. Муж объяснил, что в квартирах могла рухнуть межкомнатная перегородка», — рассказала Анна.

После этого приехали пожарные и кареты скорой помощи. Людей стали выносить из соседнего подъезда.

Как себя чувствуют пострадавшие при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом в Красногорске

Один из пострадавших при атаке дрона находится в реанимации. Еще трое граждан с различными травмами — под наблюдением врачей. Раненый мальчик — «настоящий герой», рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков.

«Я навестил маленького Богдана в больнице. Рядом с ним его бабушка. Он — настоящий герой, уже думает об уроках», — отметил Волков.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что после атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске было возбуждено уголовное дело о теракте.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
