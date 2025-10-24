Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:28

Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов

Бывший диетолог Роналду Блеса высоко оценил дисциплину российских футболистов

Хосе Блеса и Фабио Челестини Хосе Блеса и Фабио Челестини Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российские футболисты демонстрируют исключительную дисциплину в тренировочном процессе, заявил нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса в интервью ТАСС. По его словам, этот показатель соответствует уровню знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду, с которым специалист ранее сотрудничал в саудовском клубе «Аль-Наср».

Если я что-то могу выделить в российских футболистах, то это их дисциплина <…>, я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки. Это как раз то, что нужно, чтобы быть таким же, как Роналдо, — последовательность и дисциплинированность, — отметил диетолог.

Блеса также заявил, что постоянно наблюдает проявления сознательного подхода среди игроков ЦСКА. Спортсмены регулярно обращаются за консультациями и скрупулезно выполняют полученные рекомендации на протяжении длительного времени.

Ранее ЦСКА направил официальный запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Клуб просит оценить судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

Россия
ЦСКА
футболисты
Криштиану Роналду
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.