Российские футболисты демонстрируют исключительную дисциплину в тренировочном процессе, заявил нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса в интервью ТАСС. По его словам, этот показатель соответствует уровню знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду, с которым специалист ранее сотрудничал в саудовском клубе «Аль-Наср».

Если я что-то могу выделить в российских футболистах, то это их дисциплина <…>, я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки. Это как раз то, что нужно, чтобы быть таким же, как Роналдо, — последовательность и дисциплинированность, — отметил диетолог.

Блеса также заявил, что постоянно наблюдает проявления сознательного подхода среди игроков ЦСКА. Спортсмены регулярно обращаются за консультациями и скрупулезно выполняют полученные рекомендации на протяжении длительного времени.

