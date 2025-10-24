Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:41

Российского хоккеиста наказали за нападение на судью

Защитника «Трактора» Дронова отстранили на пять матчей за нападение на судью

Григорий Дронов Григорий Дронов Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Защитника хоккейного клуба «Трактор» Григория Дронова отстранили на пять матчей за силовой прием против судьи, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Вместе с тем на хоккеиста наложили денежный штраф.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова, <…> дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу, — сказано в сообщении.

27-летний защитник является ключевым игроком «Трактора» — с 13 очками и пятью шайбами в 19 матчах он возглавляет снайперский и бомбардирский рейтинг среди защитников команды. В прошлом сезоне Дронов признавался лучшим защитником на двух этапах плей-офф. Теперь «Трактору» предстоит провести пять матчей без лидера обороны.

Ранее американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин подрались сразу после стартового вбрасывания в матче регулярного чемпионата КХЛ. Спортсмены сбросили краги на первой секунде игры и вступили в поединок.

