Российского хоккеиста наказали за нападение на судью

Защитника хоккейного клуба «Трактор» Григория Дронова отстранили на пять матчей за силовой прием против судьи, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Вместе с тем на хоккеиста наложили денежный штраф.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова, <…> дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу, — сказано в сообщении.
27-летний защитник является ключевым игроком «Трактора» — с 13 очками и пятью шайбами в 19 матчах он возглавляет снайперский и бомбардирский рейтинг среди защитников команды. В прошлом сезоне Дронов признавался лучшим защитником на двух этапах плей-офф. Теперь «Трактору» предстоит провести пять матчей без лидера обороны.
